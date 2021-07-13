Врача и медсестру оставили на улице после введения пациенту воды вместо вакцины
Врача Центральной районной больницы Жуковского Калужской области, который допустил во время вакцинации от коронавируса введение воды вместо вакцины, уволили.
Как показала проверка, медсестра прививочной бригады «по неосторожности» разбила три ампулы препарата от COVID-19. В результате при вакцинации вторым компонентом была введена вода для инъекций. Ее также уволят после выхода из отпуска.
Официальная причина увольнения — «халатное отношение к служебным обязанностям», сообщают «Открытые медиа».
Инцидент произошёл 26 июня, когда медсестра вколола семейной паре воду вместо вакцины.
А в Калининградской области администратор одной из поликлиник в Калининградской области продавала сертификаты о вакцинации против коронавируса. При этом сам препарат она сливала в унитаз.