В российской больнице сливали вакцину в унитаз и продавали поддельные сертификаты о прививке
Администратор одной из поликлиник в Калининградской области продавала сертификаты о вакцинации против коронавируса. При этом сам препарат она сливала в унитаз.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники калининградской полиции задержали старшего администратора поликлиники. Следствие подозревает ее в изготовлении поддельных документов о вакцинации против коронавируса.
По данным следствия, женщина выдавала сертификаты о вакцинации против коронавируса с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. В целях сокрытия улик она выливала неиспользованные дозы препарата в унитаз.
За поддельные сертификаты администратор получала от 1,5 до 3,5 тыс рублей, пишет «РИА Новости».
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