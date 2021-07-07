Один из самых авторитетных журналов мира оценил эффективность «Спутника V» - это интересно
Авторитетный британский журнал Nature оценил эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В статье говорится о накопившихся в разных странах мира доказательствах эффективности и безопасности российского препарата. Авторы публикации отмечают, что несмотря на критику некоторых зарубежных специалистов, а также тот факт, что вакцина до сих пор не получила одобрения ВОЗ, «Спутник V» уже успешно применяют почти в 70 странах.
Также авторы статьи напоминают, что дугой авторитетный научный журнал The Lancet признал высокую эффективность и безопасность российской вакцины.
Nature снимает вопросы и о возможных побочных эффектах от применения «Спутника V», которыми «пугали» некоторые эпидемиологи. Журнал указывает, что опыт применения препарата в других странах доказал его безопасность, в отличие от AstraZeneca и Johnson and Johnson, после применения которых выявлялись случаи тромбоза.
Также в статье отмечается, что «Спутник V», в отличие от вакцин упомянутых выше, содержит не один, а два аденовируса, что значительно повышает его защитные свойства.
Итальянский институт проверил эффективность «Спутника V» на примере привитых санмаринцев.