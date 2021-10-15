Врач изучил снимки актрисы Пересильд из космоса и заподозрил у нее проблемы со здоровьем
У полетевшей в космос актрисы Юлии Пересильд есть проблемы со здоровьем. К такому выводу пришел врач, ученый Илья Бурлаковский, который работает со многими знаменитостями.
На свежих фото у Пересильд заметили напряжение шейных мышц. Это означает, что человек испытывает боль в области лопаток и скованность мышц груди.
В разговоре с NEWS.ru Бурлаковский сказал, что это не опасно для полета.
«А вот в будущем аукнется головными болями», - заявил специалист.
Напомним, актриса Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко прибыли на МКС 5 октября. 17 числа киноэкипаж должен вернуться на Землю. Цель полета - съемки на орбите фильма «Вызов». По сюжету, женщина-врач в сжатые сроки готовится к полету, чтобы сделать операцию астронавту.
Ранее космонавт Ирина Пронина рассказала о правилах гигиены после вызвавшего вопросы снимка Пересильд.