Космонавт рассказала о правилах гигиены на МКС после вызвавшего вопросы снимка Пересильд
Член отряда подготовки космонавтов Ирина Пронина объяснила прическу актрисы Юлии Пересильд на МКС. Снимок, где она с распущенными волосами, вызвал вопросы - многие полагали, что существуют правила, касающиеся внешнего вида.
Как выяснилось, таких уставов нет, но есть определенные средства по уходу за волосами. Они наносятся на голову и затем снимаются.
Средства гигиены на МКС представляют собой гелеобразные вещества. Комментируя прическу актрисы, Пронина заявила, что заплестись можно как угодно, «лишь бы было удобно».
Комментарий космонавта привел телеканал «360».
Пронина отрицательно отнеслась к идее съемок фильма на МКС, посчитав это слишком затратным. По ее мнению, съемки в космосе не означают, что картина получится фактурной и качественной.
Напомним, режиссер Клим Шипенко, актриса Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправилась к МКС 5 октября. У киноэкипажа возникли проблемы с причаливанием к станции - отказали два комплекта оборудования для автоматической стыковки. Центр управления полетами велел перейти на ручное управление.