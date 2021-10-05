У «киноэкипажа» возникли проблемы со стыковой с МКС. Отказали два комплекта оборудования
Космический корабль «Союз МС-19» не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Напомним, сегодня актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос для съемок фильма «Вызов».
Проблемы заметили по кадрам трансляции. Центр управления полетами велел командиру экипажа Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.
Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, при причаливании с автоматической системой сближения случилось непредвиденное - отказали два комплекта оборудования.
В итоге экипаж пристыковался к модулю «Рассвет», пишет Telegram-канал Mash. Переход на борт состоится в 17:05.
«Киноэкипаж» вылетел с Байконура в 11:55. Он проведет на МКС 12 дней. Пересильд и Шипенко будут снимать фильм, который станет первой в мире художественной лентой, созданной в космосе. Возвращение запланировано на 17 октября.