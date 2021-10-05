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Культура
Первый в мире киноэкипаж вылетел на МКС
5 октября, 2021 12:19
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Фото: Роскосмос
Первый в мире киноэкипаж вылетел в космос. Напомним, ранее в истории никто не осмеливался снять художественный фильм на орбите.
Сегодня, 5 октября, комический корабль «Союз МС-19» отправился на Международную космическую станцию. Запуск состоялся на Байконуре.
На борту космического корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Рабочее название фильма в космосе — «Вызов». Команда проведёт на МКС 12 дней.
Напомним, есть также дублирующий экипаж. В него вошли оператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина и космонавт Олег Артемьев.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил предпринимателей с мировым именем оценить запуск киноэкипажа, но его проигнорировали.
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