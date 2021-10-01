Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон по-своему ответили на съёмки первого фильма в космосе
Российская госкорпорация, управляющая космической отраслью страны, «Роскосмос», не привлекла внимание предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Напомним, в конце августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX, владельца Blue Origin и основателя Virgin Galactic соответственно посетить запуск корабля «Союз МС-19», который должен состояться 5 октября на Байконуре, однако бизнесмены проигнорировали его предложение, передает ТАСС.
Напомним, на Международную космическую станцию 5 октября отправится космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок первого в мире фильма в открытом космосе - «Вызов».
Ранее стало известно о том, что оператор снимающегося в космосе фильма жестоко избил свою жену. Она обратилась в полицию.