Оператор снимающегося в космосе фильма «Вызов» избил гражданскую жену перед поездкой в Байконур
Оператор первого в истории снятого в открытом космосе фильма «Вызов» Алексей Дудин избил свою гражданскую жену Ксению. В настоящее время он находится в космодроме «Байконур», готовится. Тем временем его девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы.
По её словам, инцидент произошел 13 сентября. Ксения пошла на концерт и потеряла там телефон. Вернувшись домой, к Дудину, она хотела попросить его поискать смартфон вместе, однако поздний визит девушки огорчил оператора. Поначалу он просто кричал на неё, однако позже начал избивать. Как зафиксировано на камерах видеонаблюдения, агрессию творческий деятель вымещал довольно продолжительное время.
«Он бил меня об стены подъезда, об стены лифта, об стены дверей подъезда, ронял меня, оттаскивал. Все это видно на камерах видеонаблюдения, которые я сама пошла и забрала у управляющей компании.
Сейчас у меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и гематомы верхних и нижних конечностей, ушиб мягкой теменной части, ушибы и гематомы лица и головы», - рассказала Ксения.
Девушка подчеркнула, что беспокоится за девушку, которая окажется с ним в космосе и надеется на то, что дело не станут оставлять административным, передает Telegram-канал «Mash».
Ранее стало известно, что основной и дублирующий экипажи 66-й экспедиции на МКС сдали экзамены на «отлично» и отправились тренироваться в Байконур.