Съемочная группа фильма «Вызов» будет тренироваться на космодроме Байконур
Экипаж корабля «Союз МС-19», на борту которого будет находиться съемочная группа фильма «Вызов», допущена к подготовке на космодроме Байконур. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.
Напомним, это первая в истории кинокартина, которая будет снята в открытом космосе. Режиссером фильма выступил Клим Шипенко.
Известно, что основной и дублирующий экипажи 66-й экспедиции на МКС сдали экзамены на буквально на «отлично» - они набрали от 4,5 до 5 баллов. В составе основного экипажа числятся Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров. В дублирующем - оператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина и космонавт Олег Артемьев. По планам, на космодром Байконур они должны вылететь в эту субботу, 18 сентября, передает РИА Новости.
Напомним, «Роскосмос» и Первый канал объявили о поиске актрисы для съемок фильма в космосе в ноябре прошлого года. К работе над фильмом должны приступить уже в этом году.