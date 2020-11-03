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«Роскосмос» и Первый Канал ищут актрису для съемок фильма в космосе

Марьям Ибрагимова
3 ноября, 2020 18:28
2 мин
Фото: topcor.ru
Фото: topcor.ru

Первый канал и «Роскосмос» сделали необычное объявление. Организации ищут актрису, которая смогла бы стать главной героиней художественного фильма, снятого на Международной космической станции. Съемки планируют начать в октябре следующего года.

Сообщается, что у картины есть рабочее название – «Вызов». Это совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщает, что в первую очередь отбор будет проводиться среди профессиональных актрис, однако женщины с выдающими актерскими способностями тоже могут претендовать на данную роль.

«В данном проекте для нас важным является не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов и специалистов отрасли, обеспечивающих безопасность пилотируемых полетов в космическом пространстве, но и отработка возможности ускоренной подготовки к такому полету и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции. Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа», – отмечает в свою очередь генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Желающие отправиться к звездам женщины должны заполнить анкету. После очных кастингов, комиссия отберет 30 актрис для дальнейших проб. Следующие этапы отбора предполагают прохождение медицинских осмотров, а также проверку физической подготовки участниц. Если девушки выдержат летную комиссию, им предстоит на протяжении трех месяцев обучаться в Школе космонавтики. В итоге, комиссия отберет двух сильнейших актрис – одна из них будет в главных ролях, вторая – станет ее дублером, сообщается на сайте Первого канала.

темы
Роскосмос
Первый канал
актриса
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