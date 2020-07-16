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Впустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранник получил 2,5 года колонии

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 23:11
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Ненецком автономном округе охранник детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Осенью прошлого года он впустил в дошкольное учреждение 36-летнего Дениса Поздеева, который зарезал там шестилетнего мальчика.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, охранник сам открыл дверь убийце, предположив, что он пришел к своему ребенку.

Мужчина признан виновным по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По решению суда, охранник полчил 2,5 года колонии общего режима, а также необходимость вылатить семье погибшего мальчика 600 тысяч рублей. Охранное предприятие «Святогорь», в котором трудился охранник, лишилось лицензии.

Напомним, трагедия произошла днем 31 октября 2019 года. В тот день Позднеев ворвался в детский сад во время тихого часа и нанес ножевое ранение шестилетнему мальчику. От потери крови ребенок скончался. На допросе Поздеев заявил, что совершить преступление ему подсказали голоса в голове.

темы
происшествия
убийства
дети
суды
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