Впервые за последние 15 лет человек заразился редким штаммом свиного гриппа

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Канадские учёные подтвердили случай заражения редким штаммом свиного гриппа - H1N2. Об этом сообщает портал CBC.

Специалисты выявили случай заражения штаммом в середине октября. Сейчас это единичный случай, поэтому ученые не могут назвать ареал распространения инфекции.

За последние 15 лет во всем мире было зарегистрировано всего 27 случаев заражения людей вирусом H1N2. Штамм передается человеку обычно от зараженных свиней.

Свиной грипп - это острое инфекционное респираторное заболевание свиней. При этом вирус может циркулировать и среди людей, он вызывает у человека симптомы, типичные для гриппа и ОРВИ, пишет «Naked Science».

Ранее директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что заболевшим коронавирусом стоит ограничить контакты с домашними животными.

По мнению специалиста, животные могут заразиться от человека, особенно это касается кошек и собак.