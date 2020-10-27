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Впервые в российском суде убийства нацистами советского народа признаны геноцидом

Лилия Караева
27 октября, 2020 17:04
1 мин
Убийства
Piqsels.com

Впервые в российском судопроизводстве массовые убийства нацистами советских граждан признаны геноцидом. Беспрецедентное решение вынес Солецкий районный суд по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

В решении судьи Марины Малышевой говорится: «Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тысяч советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп».

По мнению суда, убийства были частью плана Германии «отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами», пишет РИА Новости.

Весной 2019 года в деревне Жестяная Горка поисковики нашли останки 521 человека, 188 из которых были детскими. Экспертиза показала, что все погибшие - жертвы фашистов.

В 1942-1943 годах на этой территории действовала «тайлькоманда» из 20 человек. Они проводили казни пленных и мирных жителей: людей убивали выстрелами в голову, тупыми ударами, а тела сбрасывали в ямы. За все время жервами нацистов стали минимум 2,6 тысячи человек.

Несмотря на большие потери СССР в войне, которые оцениваются Минобороны в 27 миллионов человек, факт геноцида до сих пор был признан на международном уровне только в отношении евреев, цыган и сербов.

В январе сообщалось о найденном в Псковской области массовом захоронении мирных жителей, уничтоженных немцами в годы Великой Отечественной войны.

темы
Россия
суд
геноцид
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