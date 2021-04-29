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Впереди России всей. Москва «отличилась» в плохом смысле слова
29 апреля, 2021 20:35
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Москве отмечается напряженная ситуация по коронавирусу. При этом, показатели заболеваемости в столице превышают среднероссийский уровень. Об этом сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели», - сообщается на сайте ведомства.
Также отмечается, что столичный Роспотребнадзор усилит контроль за «выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий» в период с 1 по 10 мая, передаёт «Интерфакс».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в преддверии майских праздников заявила, что «главное сегодня - не почувствовать ветер свободы, его нет». Подробнее в нашем материале.
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