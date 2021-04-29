Роспотребнадзор лишил россиян «ветра свободы». Его нет и точка

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в преддверии майских праздников прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

По ее словам, на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка находится в «достаточно хрупком» равновесии. За последние четыре недели в России наблюдается стабильный темп распространения коронавируса, а динамика снижения случаев заражения пока отсутствует. Поэтому, в праздничные дни россиянам следует проявить бдительность и не пренебрегать коронавирусными ограничениями.

«Мы видим, что происходит в других странах, видим риски, оцениваем их. Главное сегодня - не почувствовать ветер свободы, его нет», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что у COVID-19 начали появляться признаки сезонного заболевания, поэтому ведомство предполагает осложнение ситуации осенью

«Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», - приводит слова Поповой «ТАСС».