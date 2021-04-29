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Роспотребнадзор лишил россиян «ветра свободы». Его нет и точка

Антон Мельников
29 апреля, 2021 17:37
1 мин
Антон Мельников
29 апреля, 2021 17:37
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в преддверии майских праздников прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

По ее словам, на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка находится в «достаточно хрупком» равновесии. За последние четыре недели в России наблюдается стабильный темп распространения коронавируса, а динамика снижения случаев заражения пока отсутствует. Поэтому, в праздничные дни россиянам следует проявить бдительность и не пренебрегать коронавирусными ограничениями.

«Мы видим, что происходит в других странах, видим риски, оцениваем их. Главное сегодня - не почувствовать ветер свободы, его нет», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что у COVID-19 начали появляться признаки сезонного заболевания, поэтому ведомство предполагает осложнение ситуации осенью

«Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», - приводит слова Поповой «ТАСС».

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ТЕГИ
Роспотребнадзор
Коронавирус
Майские праздники
Анна Попова
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