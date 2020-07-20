По состоянию на 19 июля 10:45
Заболевших771 546
За последние сутки6 109
Выздоровело550 344
Умерло12 342
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Возвращение ряда советских норм может ждать российских учителей

Лилия Караева
20 июля, 2020 12:19
2 мин
Учитель
Publicdomainpictures.net

Депутаты Госдумы работают над законопроектами, гарантирующими педагогам 56 дней отпуска и повышенную зарплату. Нормы об удлиненном отпуске и досрочном выходе на пенсию существовали в Советском Союзе.

Первая поправка - о педагогическом отпуске - повысит качество работы, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Он отметил, что для разных категорий педработников установлена неодинаковая продолжительность отпуска.

Вторая поправка предлагает исполнение постановления Госдумы от июля 2019 года, в котором говорилось, что базовый оклад педагога за 18 часов работы должен быть не менее 70% от средней зарплаты по региону.

Смолин указывает на разницу в зарплатах учителей в регионах: за одну и ту же работу в Москве можно получать более 100 тыс. рублей, а в другом субъекте - 15-20 тыс. По его мнению, нужно ограничить уровень неравенства.

Третья поправка предусматривает возвращение к положению, которое существовало до принятия закона о пенсионном возрасте. Педагоги имели право выходить на пенсию после 25 лет стажа. Сейчас выход откладывается на 5 лет.

Подготовленные законопроекты планируют внести в Госдуму в сентябре 2020 года, пишет РИА Новости.

Ранее российские педагоги рассказали, как можно вычислить плохого учителя.

темы
Госдума
педагоги
законопроекты
2 мин