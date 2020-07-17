Как вычислить плохого учителя рассказали педагоги

Общество

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Российские педагоги рассказали, как можно вычислить плохого учителя.

Как показал опрос онлайн-школы Skysmart, 20% учителей считают, что с плохой стороны коллег характеризует безответственность и безразличие к предмету. 16% назвали лень и нежелание развиваться.

Среди других факторов плохого учителя - некомпетентность и незнание предмета, формализм и нелюбовь к детям.

В качестве лучших черт участники опроса отметили любовь и уважение к детям (17%), педагогический талант (10%), гибкость и мобильность (9%), сообщает RT.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, как учитель в Уссурийске на уроке разбирает правила русского языка на примере нецензурной лексики. Управление образования организовало в отношении педагога проверку.

Занятный урок по русскому языку прошел в школе № 14 города. На видео запечатлено, как учитель разбирает записанное на доске слово, а увлеченные школьники активно обсуждают новые знания.

Родители пожаловались на учителя директору, но никаких мер предпринято не было. Тогда видео разместили в соцсетях.

Отец одного из учащихся заступился за учителя и сказал «Комсомольской правде», что она «профессионал своего дела». «Вы знаете, если бы я увольнял с работы всех, кто матерится, то у нас бы вообще никто не работал», - заявил он.

Управление образования знает об инциденте и организовало проверку. Сообщения в СМИ проверит и прокуратура. Педагог до сих пор работает в школе.