Как вычислить плохого учителя рассказали педагоги
Российские педагоги рассказали, как можно вычислить плохого учителя.
Как показал опрос онлайн-школы Skysmart, 20% учителей считают, что с плохой стороны коллег характеризует безответственность и безразличие к предмету. 16% назвали лень и нежелание развиваться.
Среди других факторов плохого учителя - некомпетентность и незнание предмета, формализм и нелюбовь к детям.
В качестве лучших черт участники опроса отметили любовь и уважение к детям (17%), педагогический талант (10%), гибкость и мобильность (9%), сообщает RT.
Напомним, в социальных сетях появилось видео, как учитель в Уссурийске на уроке разбирает правила русского языка на примере нецензурной лексики. Управление образования организовало в отношении педагога проверку.
Занятный урок по русскому языку прошел в школе № 14 города. На видео запечатлено, как учитель разбирает записанное на доске слово, а увлеченные школьники активно обсуждают новые знания.
Родители пожаловались на учителя директору, но никаких мер предпринято не было. Тогда видео разместили в соцсетях.
Отец одного из учащихся заступился за учителя и сказал «Комсомольской правде», что она «профессионал своего дела». «Вы знаете, если бы я увольнял с работы всех, кто матерится, то у нас бы вообще никто не работал», - заявил он.
Управление образования знает об инциденте и организовало проверку. Сообщения в СМИ проверит и прокуратура. Педагог до сих пор работает в школе.