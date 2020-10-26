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Возраст не помеха: коронавирус не делает различий между детьми и пожилыми людьми
26 октября, 2020 07:05
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фото: Pixabay
Группа японских ученых провела исследование, чтобы выяснить, как возраст человека влияет на восприимчивость к коронавирусу. Специалисты проанализировали статистические данные по смертности у себя в стране и в двух европейских странах.
Проанализировав данные, ученые создали математическую модель восприимчивости к коронавирусу в зависимости от возраста и изучили все сценарии.
Математическая модель показала, что заразиться COVID-19 могут люди в любом возрасте, их шансы практически идентичны, пишет «Naked Science».
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала болезни, при которых риск заразиться коронавирусом возрастает.
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