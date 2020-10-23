Названо десятикратно увеличивающее риск заразиться коронавирусом заболевание

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала болезни, при которых риск заразиться коронавирусом возрастает.

Голикова заявила, что больные сахарным диабетом заражаются коронавирусом в 10 раз чаще остальных и подвержены более высокому риску летального исхода.

Вице-премьер отметила, что у пациентов с диабетом чаще развивается пневмония и бактериальная инфекция.

Ожирение, рак и сердечно-сосудистые заболевания также повышают риск заразиться коронавирусом и делают течение болезни наиболее тяжелым, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что одним из последствий перенесенного коронавируса, помимо одышки и слабости может стать выпадение волос.