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Общество
Возобновляется международное авиасообщение еще из двух регионов
3 февраля, 2021 03:15
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Фото: Денис Постольский
Россия возобновляет международное авиасообщение из Кемерова и Петропавловска-Камчатского.
Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19 с учетом эпидобстановки, сообщает ТАСС.
Ранее было разрешено возобновить авиасообщение из восьми городов. С 8 февраля возможны международные полеты из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. До сих пор перелеты осуществляются только из Москвы и Санкт-Петербурга.
Тем временем, приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля. Мера принята на фоне роста заражения коронавирусом. Такое решение принял опер штаб штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.
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