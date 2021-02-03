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Возобновляется международное авиасообщение еще из двух регионов

Артем Денисов
3 февраля, 2021 03:15
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 03:15
1 мин
самолет
Фото: Денис Постольский

Россия возобновляет международное авиасообщение из Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19 с учетом эпидобстановки, сообщает ТАСС.

Ранее было разрешено возобновить авиасообщение из восьми городов. С 8 февраля возможны международные полеты из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. До сих пор перелеты осуществляются только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Тем временем, приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля. Мера принята на фоне роста заражения коронавирусом. Такое решение принял опер штаб штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

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