Авиасообщение с Великобританией в ближайшее время не восстановится

Общество

Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля. Мера принята на фоне роста заражения коронавирусом. Такое решение принял опер штаб штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — сообщили в оперативном штабе.

Авиасообщение с Великобританией будет приостановлено до 16 февраля, включительно, передаёт «РБК».

Напомним, авиаперелёты в Англию были приостановлены 22 декабря, после того как в стране обнаружили штамм коронавируса, который предположительно более заразен. С тех пор, запрет на авиасообщение несколько раз продлевали.