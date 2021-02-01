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Авиасообщение с Великобританией в ближайшее время не восстановится

Антон Мельников
1 февраля, 2021 23:05
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 23:05
1 мин
Pixabay
Pixabay

Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля. Мера принята на фоне роста заражения коронавирусом. Такое решение принял опер штаб штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — сообщили в оперативном штабе.

Авиасообщение с Великобританией будет приостановлено до 16 февраля, включительно, передаёт «РБК».

Напомним, авиаперелёты в Англию были приостановлены 22 декабря, после того как в стране обнаружили штамм коронавируса, который предположительно более заразен. С тех пор, запрет на авиасообщение несколько раз продлевали.

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