Возникновение эпидемий «рукотворных» вирусных инфекций возможно

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Возникновение эпидемий рукотворных вирусных инфекций вполне вероятно. Об этом сообщил в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Такие выводы эксперты сделали изучив события, связанные с пандемией коронавируса. По их мнению подобные угрозы, которые могут быть спровоцированы другими опасными патогенными биологическими агентами, могут возникать, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.