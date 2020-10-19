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Возникновение эпидемий «рукотворных» вирусных инфекций возможно

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 15:49
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фото: Pixabay

Возникновение эпидемий рукотворных вирусных инфекций вполне вероятно. Об этом сообщил в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Такие выводы эксперты сделали изучив события, связанные с пандемией коронавируса. По их мнению подобные угрозы, которые могут быть спровоцированы другими опасными патогенными биологическими агентами, могут возникать, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.

темы
Россия
общество
эпидемия
Совбез
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