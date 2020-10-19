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В Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 12:42
1 мин
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фото: Pixabay

В Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса. Об этом сообщила газета «Верденс ганг».

За прошедшие выходные в стране новый вид коронавирусной инфекции обнаружили у восьми заболевших. Сообщается, что такая мутация не встречалась раньше.

В настоящее время специалисты изучают анализы. Пока не ясно, насколько этот вид коронавируса опаснее более распространенной версии, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что группа ученых из Дании и Канады доказали, что люди с первой группой крови имеют более низкий риск заражения коронавирусом.

темы
общество
коронавирус
мутация
Норвегия
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