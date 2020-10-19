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Доказана связь между группой крови и риском заразиться коронавирусом

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 09:09
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фото: Pixabay

Группа ученых из Дании и Канады доказали, что люди с первой группой крови имеют более низкий риск заражения коронавирусом. Результаты исследований опубликовало издание Blood Advances.

Учёные выяснили, что существует прямая взаимосвязь между группой крови пациентов и тяжестью течения заболевания. Результаты свидетельствуют, что имеющие первую группу крови наименее подвержены риску заражения коронавирусом и вероятности развития серьезных осложнений при инфицировании.

Также исследование показало, что пациенты со второй и четвёртой группами крови, напротив, в большей степени подвержены риску заразиться и получить серьёзные осложнения, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.

темы
общество
ученые
коронавирус
группа крови
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