Возможно страшное последствие: две недели после получения вакцины «Спутник V» опасно летать
В течение двух недель после вакцинации от коронавируса аденовирусными прививками, к которым относится «Спутник V», существует серьезная опасность во время авиаперелетов. О ней рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, у привитых путешественников повышается риск развития тромбоза. Врач объяснил, что прививка может негативно повлиять на свертываемость крови.
Застойные явления формируются при длительном сидении в одной позе. Недуг в основном образуется у путешествующих эконом-классом, где нет возможности принять комфортное положение.
«Исследования аденовирусных вакцин («Астразенека», «Спутник V») показали, что реальный риск образования тромбозов повышен только в первые две недели после вакцинации», - сказал он порталу «Доктор Питер».
Крючков напомнил, что в Европе обсуждают ограничение на полеты привитых туристов. Он считает, что в таком запрете нет смысла.
В апреле сообщалось, что «Спутник V» ни разу не привел к тромбозу пациентов.