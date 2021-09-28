Новости – Люди
Люди
Возле детского сада в Казани заметили вооруженных мужчин. Люди запаниковали
28 сентября, 2021 13:44
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Казанцы запаниковали, увидев в социальных сетях информацию о том, что возле детского сада №326 в Московском районе бродят мужчины с ружьем в руках. Недолго думая, они передали сообщение сотрудникам правоохранительных органов. Как оказалось, причин для беспокойств нет.
В УМВД РФ по Казани пояснили, что 28 сентября у учреждения прогуливались не просто вооруженные мужчины, это были работники службы отлова собак, «у них при себе было ружье, которое стреляет дротиками со снотворным», - цитирует полицейских «Татар-информ».
Ранее стало известно о том, что в Томске появился подражатель «пермского стрелка».
Обсудите на форуме:
Как вы реагируете на новости о том, что по улицам разных городов России периодически бродят люди в оружием?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости