В Томске появился подражатель «пермского стрелка». Он пригрозил «бойней» в колледже
В минувшие выходные неизвестный создал Telegram-канал, в котором сообщил о своем намерении напасть на колледж в Томске 1 октября. Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов считает, что это просто подражатель «пермского стрелка», либо хулиган.
Бывший сотрудник Федеральной службы убежден, что в скором времени правоохранительные органы поймают пытавшегося привлечь к себе внимание «Робин Гуда», который попросту пропитался идеей злоумышленников и хочет пропиариться. Тем не менее, даже если неизвестный в действительности не планирует нападать на колледж, его необходимо «предать следствию и суду, чтобы другим неповадно было».
Кроме того, Филатов убежден, что в скором времени на смену волне фальшивых уведомлений о минировании придут угрозы о шутинге с целью «посеять страх в обществе», передает «360».
К настоящему моменту известно, что «нападающих» может быть двое, поскольку создатель Telegram-канала опубликовал фотографию ружья с патронами, и пояснил, что они принадлежат его напарнику. Позже он написал, что всего лишь хотел привлечь внимание общественности к проблеме безопасности, чтобы усилить охрану в учебном заведении, однако следователи уже начали его искать и намерены довести дело до конца, передает «Life».
Ранее стало известно о том, что пермский университет возобновил работу после стрельбы.