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Пермский университет возобновил работу после кровавой бойни
27 сентября, 2021 09:43
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Пермский государственный национальный исследовательский университет возобновил работу после кровавой бойни, которую 20 сентября в стенах учебного заведения устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
В вузе сообщили, что пока обучение будет происходит в дистанционном режиме. Такой формат общения студентов с преподавателями продлится вплоть до 2 октября.
Известно, что в настоящее время доступ в университет ограничен, в него могут попасть только сотрудники и преподавательский состав, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что «пермский стрелок» пришел в себя. В первую очередь он спросил, есть ли у него родители.
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