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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адан Гебрейесус предупредил мир о грани катастрофы. Она связана с вакцинами от коронавируса.

Речь идет о неравном доступе к прививкам - в настоящее время они применяются практически исключительно в богатых странах.

«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», - сказал Гебрейесус на 148-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что в 49 самых обеспеченных странах жители получили более 39 миллионов доз вакцины. В одной из самых бедных стран сделано только 25 прививок.

Ранее в ВОЗ рассказали, как долго человек с коронавирусом остается заразным.