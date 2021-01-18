Pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как долго человек с коронавирусом остается заразным. Пациент может несколько недель иметь положительные тесты на COVID-19, но это не означает, что он опасен для людей.

«...Большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов...», - заявила Вуйнович в интервью «Российской газете».

В ответе она ссылалась на данные предварительных исследований. Вуйнович подчеркнула, что инфекционный период у тяжелобольных может быть дольше.

Карантин в 14 дней объясняют тем, что средний инкубационный период составляет 5-6 дней, с верхней границей 2 недели.

Ранее сообщалось, что с 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса.