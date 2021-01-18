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Чего боялись россияне началось с сегодняшнего дня

Лилия Караева
18 января, 2021 09:38
1 мин
Вакцинация
Mos.ru

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Привить всех россиян распорядился президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время доступны две вакцины, обе зарегистрированы. Речь идет о препаратах «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

На подходе третья вакцина - от Центра Чумакова. Скоро ее также включат в программу вакцинации, пишет РБК.

Глава Роспотребнадзора Ана Попова ранее заявляла, что за год можно привить 60% населения страны.

Россия - не единственное государство, где стартовала вакцинация от коронавируса. Прививку делают почти в 50 странах.

О необходимости начать массовую вакцинацию 13 января заявил президент России. Он потребовал подготовить соответствующую инфраструктуру.

В конце декабря 2020 года исследование ВЦИОМа показало, что 32% россиян точно не станут делать прививку. Они не собираются прививаться, так как считают, что вакцина плохо изучена и может вызвать осложнения.

темы
Россия
коронавирус
вакцинация
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