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ВОЗ: Не ждите первых прививок от COVID-19 раньше начала 2021 года

Антон Мельников
22 июля, 2020 21:07
1 мин
в
Pixabay

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что исследователи добились «хороших успехов» в разработке вакцин против COVID-19, но ожидать их первое использование до начала 2021 года не стоит.

Райан сообщил, что сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) много работает над «справедливым» распределением вакцин по всему миру, поскольку это «ключ» к победе над коронавирусом, передает Reuters.

«Мы добились хороших результатов», - сообщил Райан, отметив, что несколько вакцин в настоящее время перешли к испытаниям третьей фазы, и ни одна из них до сих пор не дискредитировала себя с точки зрения безопасности или способности вызвать иммунный ответ.

Ранее стало известно, что США могут закупить у фармкомпании Pfizer 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 за 1,95 млрд долларов.

темы
коронавирус
вакцина
ВОЗ
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