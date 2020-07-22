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За вакцину от COVID-19 власти США готовы заплатить почти 2 млрд долларов

Антон Мельников
22 июля, 2020 18:18
1 мин
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Pixabay

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что власти страны готовы купить у фармкомпании Pfizer 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 за 1,95 млрд долларов.

В настоящее время разрабатываемый компанией Pfizer препарат проходит тестирование. Власти Штатов одобрят сделку в случае, если препарат получит одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз, добавляет РБК.

Ранее фармкомпания из Великобритании сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса, после чего её акции подорожали на 450%.

темы
США
коронавирус
вакцина
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