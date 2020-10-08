ВОЗ: Коронавирус поставил новый рекорд по числу зараженных в сутки

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Согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 338 779. Это самый большой суточный показатель с самого начала пандемии.

Больше всего инфицированных за сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996). Всего в мире обнаружили более 36 млн случаев заражения COVID-19, скончалось более 1 млн человек, напоминают «Известия».

Ранее в Москве снова заговорили о введении жестких карантинных мер.