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ВОЗ: Коронавирус поставил новый рекорд по числу зараженных в сутки

Антон Мельников
8 октября, 2020 22:18
1 мин
у
Pixabay

Согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 338 779. Это самый большой суточный показатель с самого начала пандемии.

Больше всего инфицированных за сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996). Всего в мире обнаружили более 36 млн случаев заражения COVID-19, скончалось более 1 млн человек, напоминают «Известия».

Ранее в Москве снова заговорили о введении жестких карантинных мер.

темы
коронавирус
ВОЗ
заражение
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