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В Москве снова заговорили о введении жестких карантинных мер

Антон Мельников
8 октября, 2020 21:45
1 мин
ц
Pixabay

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице по-прежнему плохо соблюдаются требования, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Такая ситуация может привести к ужесточению ограничений.

«Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что все-таки пока не все москвичи дисциплинированно относятся к использованию масок и перчаток», — сообщил Данчиков.

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — добавил он.

Чиновник подчеркнул, что москвичи должны относится к себе более ответственно, носить маски и перчатки в закрытых пространствах, а юрлицам следует строго следить за соблюдением санитарных требований, передают «Ведомости».

Ранее Минздрав заявил о росте заражения коронавирусом.

темы
Москва
коронавирус
карантин
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