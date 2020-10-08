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Сидите дома: Минздрав заявил о росте заражения коронавирусом

Антон Мельников
8 октября, 2020 18:38
1 мин
d
Pixabay

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в российских регионах зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Ведомство рекомендует провести ближайшие выходные дома.

«В настоящее время в ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших» - сообщил Кузнецов.

Согласно федеральному оперштабу, в России зарегистрировано 1 260 112 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровело 1 002 329 человек, умерло 22 056, передает telegram-канал «Подъём».

темы
Минздрав
коронавирус
карантин
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