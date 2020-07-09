ВОЗ допустила передачу COVID-19 по воздуху в спортзалах и других помещениях

Общество

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9 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации, согласно которым, организация не исключает воздушную передачу коронавируса в закрытых помещениях, в том числе в спортивных залах и ресторанах.

В опубликованном документе ВОЗ признает некоторые исследования, которые предполагают, что вирус может распространяться в «людных помещениях» по воздуху в виде аэрозольных частиц, выдыхаемых человеком.

ВОЗ отмечает, что необходимо продолжать исследования путей передачи вируса. На данный момент основным способом передачи по-прежнему считаются респираторные жидкости.

Если воздушная передача окажется основным фактором распространения коронавируса, это может привести к широкомасштабным последствиям. Маски окажутся наиболее важной мерой по борьбе с вирусом, особенно в помещениях, где невозможно физическое дистанцирование. Специалисты в области здравоохранения отмечают, что нормой могут стать специальные вентиляционные установки в помещениях, сообщает CNBC.

Ранее ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 «ускоряется» и «усугубляется».