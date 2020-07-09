ВОЗ: пандемия COVID-19 «ускоряется» и «усугубляется»
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус предупредил, что по всему миру пандемия коронавируса «ускоряется» и вирус еще не достиг своего пика.
«Вирус не под контролем. Становится хуже ... погибло более 544 000 человек. Пандемия все еще ускоряется. За последние шесть недель общее количество случаев удвоилось», - заявил Гебреесус.
Также глава ВОЗ призвал страны объединиться, чтобы разрешить кризис. Согласно Гебреесусу, наибольшей угрозой является не сам вирус, а отсутствие лидера и слаженности.
«Скорее, это отсутствие лидерства и солидарности на глобальном и национальном уровнях. Как разделенный мир, мы не сможем победить эту пандемию», - цитирует главу ВОЗ New York Post.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты официально покинули Всемирную Организацию Здравоохранения.