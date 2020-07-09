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ВОЗ: пандемия COVID-19 «ускоряется» и «усугубляется»

Антон Мельников
9 июля, 2020 20:11
1 мин
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Pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус предупредил, что по всему миру пандемия коронавируса «ускоряется» и вирус еще не достиг своего пика.

«Вирус не под контролем. Становится хуже ... погибло более 544 000 человек. Пандемия все еще ускоряется. За последние шесть недель общее количество случаев удвоилось», - заявил Гебреесус.

Также глава ВОЗ призвал страны объединиться, чтобы разрешить кризис. Согласно Гебреесусу, наибольшей угрозой является не сам вирус, а отсутствие лидера и слаженности.

«Скорее, это отсутствие лидерства и солидарности на глобальном и национальном уровнях. Как разделенный мир, мы не сможем победить эту пандемию», - цитирует главу ВОЗ New York Post.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты официально покинули Всемирную Организацию Здравоохранения.

темы
коронавирус
ВОЗ
пандемия
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