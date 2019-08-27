Как воровали русское небо. История космодрома «Восточный»

Космодром «Восточный» войдёт в историю как самый дорогой космодром в мире. И не только потому, что космос – дело затратное. С самого начала строительства «Восточный» сопровождают скандалы и громкие уголовные дела.

В первой части статьи мы рассказали о том, кто принимал участие в строительстве космодрома, во сколько это обошлось казне и сколько уголовных дел было заведено по итогам прокурорских расследований. Во второй части материала мы прдолжаем рассказ о самой главной стройке Росии ХХ века.

Самые громкие «посадки» на Восточном

Август 2016

Игорь Нестеренко, директор «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК).

В чём обвиняли: мошенничество, вывод со счетов предприятия 104 млн руб.

Приговор: 3,5 года колонии общего режима, штраф 1,030 тыс. руб.

Май 2016

Сергей Юдин, бывший председатель совета директоров ЗАО «ТМК».

В чём обвиняли: соучастие в мошенничестве.

Приговор: 3 года и 4 месяца колонии, штраф 1 млн руб.

Февраль 2018

Юрий Хризман, глава «Дальспецстроя».

Михаил Хризман, его сын.

Владимир Ашихмин, главный бухгалтер «Дальспецстроя».

Виктор Чудов, бывший вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края.

В чём обвиняли: превышение должностных полномочий, растрата в составе организованной группы в особо крупном размере 106 млн руб.

Получили сроки от 5,5 до 12 лет колонии общего режима. Хризману назначен штраф 1,5 млн руб., Чудову - 900 тыс. руб. Позже Михаилу Хризману сократили срок заключения и освободили в зале суда. Юрию Хризману сократили срок на полгода.

Февраль 2018

Сергей Дегтярев, владелец «ВИП-Стройинжиниринг».

Евгения Дегтярева, его дочь, менеджер этой же компании.

Вадим Митряков, бывший генеральный директор.

Александр Базанков, Мурат Матуев, также входящие в менеджмент «ВИП-Инжиниринг».

В чём обвиняли: мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в отмывании незаконно полученных средств.

Приговоры: от 4 до 8 лет заключения, штраф в размере 1 млн. руб. с каждого фигуранта.

В октябре дело было пересмотрено, осуждённым резко сократили сроки заключения. Дегтярева была освобождена в зале суда, остальные вышли на свободу через несколько месяцев. В июле 2019 года Сергей Дегтярев вновь был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, на этот раз – при строительстве объектов для Нижегородского завода 70-летия Победы. Предполагаемый ущерб – 250 млн руб.

Май 2018

Андрей Ярцев, экс-начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России.

Анатолий Рязанов, директор ООО «Стройконструкция С».

Николай Шкадин, гендиректор ЗАО «Стройконструкция».

В чём обвиняли: растрата более 250 млн руб. в период с 2012 по 2014 годы.

Приговоры: от 6,5 до 7,5 лет колонии общего режима.

Июнь 2018

Александр Мордовец, бывший первый заместитель главы Спецстроя.

В чём обвиняют: взятка в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Следствие считает, что Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приемке работ, которые на самом деле не производились либо были выполнены не в полном объёме.

Идёт следствие.

Август 2018

Юрий Волкодав, экс-директор ГВСУ №6, бывший «Дальспецстрой».

В чём обвиняют: причинение ущерба на 104 млн руб, злоупотребление должностными полномочиями. Подписал контракт на закупку кабелей для достройки космодрома, но кабели не понадобились.

Идёт следствие. Также на скамье подсудимых оказался его брат, Сергей Волкодав, который и поставил те самые кабели.

Январь 2019

Антон Новиков, глава компании «Лео Телеком». Арестован в аэропорту Шереметьево при попытке улететь во Вьетнам.

В чём обвиняли: по версии следователей, присвоил свыше 25,8 млн руб, принадлежавших ЦЭНКИ, при строительстве инфраструктурных объектов космодрома.

Идёт следствие, бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы.

Март 2019

Александр Загорулько, бывший первый замдиректора Спецстроя.

В чём обвиняли: с 2013 по 2015 в составе ОПГ совершил мошенничество в особо крупном размере.

Приговор - 8 лет колонии строгого режима и штраф 10 млн руб.

Июнь 2019

Виктор Гребнев, директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

В чём обвиняли: растрата свыше 407 млн руб.

Прокуратура требовала 8 лет заключения. Отделался условным сроком в 5 лет и штрафом 200 тыс. руб.

Фото: Роскосмос

Разумеется, это далеко не полный список лиц, арестованных из-за хищений на космодроме. Так, в Белоруссии в 2015 году был задержан 45-летний уроженец Грузии, который разъезжал по Минску на Мерседесе, полностью инкрустированном стразами Swarovski. Он оказался директором одной из строительных организаций, которая участвовала в возведении космодрома «Восточный».

В январе 2019 года в своей квартире в московском районе Жулебино был найден мёртвым Дмитрий Савин, бывший руководитель «Дальспецстроя». По предварительной версии следствия, он покончил с собой. Савин возглавлял «Дальспецстрой» до 2015 года, после чего перешёл на пост замглавы. Дмитрий Рогозин лично требовал уволить Савина из-за невыплат зарплат сотрудникам и обвинял его в том, что Савин устроил на предприятие свою жену, назначив ей оклад в 800 тыс. руб.

Избежать правосудия не удалось и бывшим сотрудникам ликвидированного Спецстроя. После упразднения ведомства некоторые вышли на новые должности в других структурах, но оказались на скамье подсудимых из-за участия в коррупционных схемах, которые, как оказалось, практиковались в Спецстрое не только при строительстве космодрома.

Так, в августе 2018 года к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 18 млн руб. был приговорён Сергей Базарнов, ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения ФГУП ГУССТ №3 при Спецстрое. Он обвинялся в мошенничестве на поставках оборудования и выполнения работ в городе Мирный Архангельской области.

Александра Шашкина, бывшего начальника Главного управления по Северо-Западу при Спецстрое России, приговорили за организацию схемы получения откатов и взяточничество к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 млн руб.

Смена подрядчиков

В марте 2019 от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина поступила информация о том, что организация получила финансирование. Тогда же были названы четыре претендента на участие в строительстве: «Стройгазмонтаж», ПСО «Казань», «Стройтрансгаз» и «Крокус». Буквально к концу месяца компания Аркадия Ротенберга опровергла участие в работе над проектом, затем отказ дали и в «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко.

В конце июля от строительства объекта отказался и владелец Crocus Group Араз Агаларов, который пояснил в беседе со СМИ, что завершить строительство за два года возможно, но при этом необходимо существенно увеличить финансирование.

Фото: Роскосмос

Сейчас сроки строительства второй очереди - стартового стола для ракеты «Ангара», существенно сдвинулись, предполагаемое время сдачи объекта – не позднее 2023 года.

Само строительство стартового комплекса началось в 2012 году, а формирование расценок на возведение объекта второй очереди велось в 2014 году, когда курс доллара был в два раза ниже нынешнего, сейчас стоимость строительных материалов и работ существенно увеличилась. Поэтому сдвинулись и сроки сдачи объекта, а прокуратура выявила за последние пять лет около полутора сотен нарушений

- поясняет Владимир Савченков.

Предыдущий подрядчик, производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» работало над объектом с конца 2018 года, но в январе 2019 года контракт был расторгнут, а компания чуть не стала банкротом: ФНС подала иск о банкротстве «Казани» из-за долга в 1,96 млрд руб.

Крупнейшего игрока строительного рынка Татарстана спасло личное поручительство президента республики Рустама Миннинханова. ФНС и компания заключили мировое соглашение, «Казань» обещала расплатиться с долгами и в настоящий момент продолжает работы на космодроме.

Недоделки

Ещё одна серьёзная проблема, возникшая при сооружении космодрома – нехватка квалифицированных специалистов. Как и нехватка рабочих как таковых: к 2014 году Восточному не хватало 8,5 тысяч сотрудников. Заманить их зарплатами в 22-35 тыс. руб было непросто, да и те задерживали.

В 2018 году выяснилось, что заливка бетоном стартового стола космодрома Спецстроем России была выполнена с браком, из-за чего образовались пустоты под основанием стартового комплекса. На их устранение было выделено 4,57 млн руб. Пришлось пробурить несколько скважин для того, чтобы залить в каждую образовавшуюся полость спецраствор. Также потребовалось переложить рельсы на пути для движения мобильной башни обслуживания на стартовом столе ракет «Союз».

К слову, пустоты обнаружились лишь спустя 2 дня после первого же визита Дмитрия Рогозина на космодром. Были инициированы проверки и других построенных на Восточном объектов. Пока о других нарушениях норм строительства, которые могут привести к авариям и проблемам в реализации космических программ, не сообщалось. Пока…

Вторая и третья очереди

Строительство второй очереди космодрома, скорее всего, также окажется сорванным. По самым оптимистичным прогнозам, новая русская ракета-носитель «Ангара» сможет стартовать с Восточного не ранее 2023 года. Как заявлял Дмитрий Рогозин, «Ангара» должна полностью заменить носитель «Протон-М» к 2025 году. Ожидается, что с нового космодрома можно будет осуществлять до 10 запусков в год.

Строительство третьего стартового комплекса под ракету-носитель сверхтяжёлого класса ещё не началось: к нему смогут приступить не раньше, чем в 2023 году. Впрочем, спешить не стоит: сверхтяжёлую ракету ещё не создали.

Сейчас с Восточного при помощи ракеты-носителя «Союз» запускают в небо спутники: первый старт состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда в космос запустили три российских аппарата, предназначенных для научных целей. Второй запуск, который должен был отправить на орбиту два российских спутника и ещё 18 малых аппаратов сорвался: из-за отказа разгонного блока ни один из спутников до орбиты так и не добрался. О причинах произошедшего официально не сообщалось. В июле 2019 года в якутской тайге были обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз»: их должны вывезти и исследовать.

Последующие запуски прошли в штатном режиме. На орбиту вышли не только российские спутники, но и аппараты из США, Германии, Испании и Японии.

Фото: Роскосмос

Будет ли космос русским?

Весной 2019 года Владимир Путин выразился однозначно: Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории, а в ближайшей перспективе пусковые нагрузки на космодром «Восточный» должны возрасти.

В обществе сложилось впечатление, что украли весь космодром. А ведь на самом деле построили уникальный стратегический объект, сделали для страны большое дело, реально выявили все нарушения, которые бывают на всех больших стройках, и посадили всех виновных. Но при этом сами себя публично высекли. И теперь при упоминании о Восточном говорят не об уникальном космодроме, а о воровстве. Я двумя руками за ужесточение дисциплины и порядка в стране, но категорически против, чтобы эта работа подменялась пиаром

- так оценивал ситуацию с Восточным Дмитрий Рогозин в интервью РБК.

Впрочем, пока ущерб от срывов строительства больше репутационный. Как бы там ни было, какую-то часть украденных средств прокуратуре всё же удалось вернуть. Россия по-прежнему может осуществлять запуски с космодрома «Плесецк», да и кроме «Ангары», под которую, по сути, и строится космодром, у России есть и другие тяжёлые ракеты.

Но нам на пятки вовсю наступают китайцы, у которых аж четыре собственных космодрома. Российская программа освоения Луны с 1979 года поставлена на паузу, в то время, как китайские аппараты «прилуняются» на спутнике с завидной регулярностью, а в ближайшем будущем планируют отправить туда космонавтов. Добавьте к этому программы по освоению Марса – у России счёт в этой гонке с США, как говорится, по нулям. Посмотрите, как быстро развиваются частные космические компании – та же SpaseX.

Да, у Роскосмоса есть в планах база на Луне, полёт на Марс и новый многоразовый космический корабль «Федерация», который и отвезёт на Луну новое поколение русских космонавтов. Но пока мечтать об этом рано. А значит, «Восточный» всё же очень нужен нашей стране. Лишь бы больше не воровали.

Удручает другое. Космическая отрасль – это не только космодром. Это грамотные специалисты, это новейшие технологии, это эффективное, гибкое управление, которое уж точно не должно находиться в руках одного сверхмонополиста. Так что для того, чтобы космос вновь стал русским, всего одного космодрома и всего одной госкорпорации будет недостаточно.