Как воровали русское небо. История космодрома «Восточный»

Космодром «Восточный» войдёт в историю как самый дорогой космодром в мире. И не только потому, что космос – дело затратное. С самого начала строительства «Восточный» сопровождают скандалы и громкие уголовные дела. О том, как продвигается самая великая стройка России ХХ века и как воровали русское небо – в материале «Русской Планеты».

Развал СССР оставил его правопреемницу, Россию, без многих стратегических объектов, которые отошли бывшим союзным республикам, ныне – независимым и не всегда лояльным России государствам. Одна из самых больших потерь – космодром Байконур, за использование которого Россия вынуждена ежегодно платить свыше 115 млн долларов за аренду и ещё 100 с лишним млн на содержание инфраструктуры.

Желание вернуться в строй ведущих космических держав вынудило российское руководство задуматься о строительстве космодрома на своей территории. После развала СССР на Дальнем востоке начали строить космодром «Свободный». Но в 1997 году с него запустили лишь 5 ракет, а в 2007 году он и вовсе закрылся.

В том же 2007 году Владимиром Путиным был подписан секретный указ о строительстве нового космодрома в Амурской области, недалеко от места, где был «Свободный». Место выбирал лично президент. В 2011 году началось строительство космодрома «Восточный», и он рискует войти в историю как самый дорогой космодром за всю историю человечества.

Кто строил

Главным заказчиком строительства стала госкорпорация «Роскосмос». В качестве генподрядчика выступало Федеральное агентство специального строительства России, или Спецстрой. Это ведомство когда-то подчинялось Министерству обороны и занималось строительством военных, инфраструктурных и гражданских объектов для оборонных нужд. На момент начала строительства космодрома «Восточный» Спецстрой находился в подчинении непосредственно президенту РФ.

В состав Спецстроя входили несколько дочерних структур, принимавших участие в проекте. Это Дальспецстрой, «Спецстройтехнологии», «Спецстройсервис», Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) и более мелкие. Субподрядчиками выступали также Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), ОВО «Российские космические системы», ОАО «Ипромашпром», ООО «Стройконструкция С» и другие.

Сколько стоит

Согласно изначальной смете, строительство космодрома оценивалось в 180 млрд рублей. Однако в 2011 году «Роскосмос» представил новые расчёты, в которых строительство оценивалось уже в 493 млрд рублей. В 2015 году бывший директор Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что завершение строительства космодрома потребует ещё 560 млрд рублей.

По итогам проверки Счётной палаты в 2014 году, при строительстве космодрома были допущены финансовые нарушения на сумму 92,9 млрд руб., а смета была завышена на 20%. С 2011 по 2014 год на строительство космодрома государством было выделено 100 млрд руб. В 2015 году Спецстрою было выделено ещё 60 млрд.

К настоящему моменту стоимость уже построенных объектов составляет 91,9 млрд рублей. Впрочем, как уверяют в «Роскосмосе», строительство второй очереди космодрома обойдётся дешевле.

Фото: Роскосмос

Плюсы и минусы

С одной стороны, у Восточного есть ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с тем же Байконуром – помимо того, что этот космодром будет полностью русским, разумеется. Во-первых, траектория ракеты-носителя не будет проходить над густонаселёнными районами России, равно как и над территориями других государств. Там вполне благоприятный климат – почти всегда солнечно, осадков и сильных ветров мало. Кроме того, Дальний Восток – ключевой пункт реализации программы по переселению соотечественников, и строительство такого важного объекта может дать мощный толчок развитию всего региона.

Однако, как считают специалисты, «Восточный» находится почти на 6° севернее Байконура, что влияет на максимальную массу выводимых грузов. Да и строится он, по сути, в непролазной тайге: необходимо подвести железнодорожные пути, решить вопрос с собственным аэродромом, построить неподалёку от космодрома полноценный город, в котором сможет с комфортом жить и трудиться персонал Восточного.

Опасения вызывает также и то, что отработанные ступени ракет и обломки будут падать не в пустыню или океан, а в дальневосточные леса, что может, в свою очередь, ухудшить и без того сложную ситуацию с лесными пожарами в регионе.

Первые сложности

Изначально перед подрядчиком космодрома «Восточный» стояла задача окончить проект в середине 2021 года. Однако было несколько факторов, которые с самого начала указывали на то, что срок строительство второй очереди космодрома будет сорван, пояснил «Русской Планете» Владимир Савченков, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг».

Во-первых, срок сдачи проектно-сметной документации был значительно сдвинут, повлияв на ход и стоимость работы. Во-вторых, возникли сложности с выбором подрядной организации, (многие строительные фирмы не устроила политика ценообразования). Объект находится на контроле президента РФ, который еще в апреле дал поручение правительству просчитать расценки на работы, подведя их к реалистичному уровню.

Проблемы на космодроме первым делом ударили по рядовым рабочим, занятым на строительстве. Сперва стройка шла бодро, но уже через полгода начались проблемы с выплатой заработной платы. По словам одного из сотрудников, на космодроме были «должны всем». Сперва недоплачивали, затем начались задержки по зарплатам на 2-3 месяца.

Только за 2015 год было выявлено 214 нарушения трудового законодательства, и большинство из них – факты невыплаты зарплат. Рабочие пытались достучаться до властей – устраивали забастовки, писали обращения в прокуратуру. Когда стало совсем плохо, сотрудники нарисовали на крышах времянок фразу «4 месяца без зарплаты. Хотим работать».

В апреле 2015 года общая задолженность по заработной плате составляла более 150 млн рублей. Проблема стояла настолько остро, что вопрос о невыплате зарплат был поднят на прямой линии с Владимиром Путиным.

В мае 2015 года часть долгов покрыли, но протесты продолжались до конца лета. Многие работники были вынуждены уволиться и так и остались ни с чем. Благодаря вмешательству прокуратуры, к 2019 году удалось полностью погасить долги по зарплате перед работниками ФГУП «ГВСУ № 6» и ещё семи организаций, задействованных на сооружении ССК «Звезда».

Фото: Роскосмос

Куда делись деньги?

Почему возникли долги по зарплате, при том, что средства на счета «Дальспецстроя» поступали в срок и в полном объёме, предстояло разобраться прокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, всего при строительстве космодрома было украдено 7,5 млрд руб. Счетная палата предполагает, что на стройке в Амурской области было похищено 13 млрд руб.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба выявила факт сговора при выборе подрядчика для составления сметы на строительство объектов космодрома, что привело к завышению цены с 25% до 45%. «Афера века» - так назвали выявленную схему в ФАС: она применялась не только на «Восточном», но и при строительстве других объектов Росатома и Роскосмоса. Главный подозреваемый, бывший руководитель Федерального центра ценообразования в строительстве Евгений Ермолаев, скрылся. Было выявлено более десятка фирм-самозванцев, участвующих в афере при покровительстве влиятельных лиц.

Главные претензии были к Спецстрою и его структурам. Более 88 млрд руб., или 80% предназначенных Спецстрою средств, пошло на закупки у частных субподрядчиков и поставщиков, писал в 2015 году РБК.

Спецстрой проводил госзакупки по 223 регламенту, который считается наименее прозрачным: такой вид закупок предполагает заключение договора без конкурентных процедур, рассказал РБК проректор НИУ ВШЭ Александр Шамрин. Однако, как пояснял первый замглавы Спецстроя Александр Загорулько, тот факт, что большое количество закупок проходило вне конкурса, связано с тем, что продукцию нередко производит единственная компания в России, а значит, в документации изначально прописывался конкретный завод или поставщик.

Изучив профили компаний, принимавших участие в строительстве космодрома, РБК обнаружил, что из 112 частных компаний 40 не имели собственных зданий, станков и вообще какого-либо оборудования. У 25 субподрядчиков сумма выигранных тендеров по космодрому более чем в 4 раза превышает выручку за год, то есть эти фирмы до Восточного вели более чем скромную деятельность. 8 из этих фирм моложе пяти лет, многие отметились в скандалах.

15 компаний управлялись из офшоров. Некоторые компании возглавляли выходцы из Спецстроя, какие-то компании, как оказалось, принадлежали бывшим сотрудникам силовых структур либо чиновникам – как, например, главой ОАО «Транссигналстрой» с 2012 года по сентябрь 2014-го был Константин Шипунов, бывший депутат Госдумы от «Единой России». ОАО «Дальмостострой» управлялся через офшоры в интересах бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова – ныне он находится под следствием по делу об организации преступного сообщества и выводу средств.

Как воровали

Из массы уголовных дел были выявлены самые распространённые схемы воровства:

Завышали стоимость работ. Например, при строительстве жилья в Углегорске, который должен стать жилым центром космодрома, стоимость возведения домов была завышена более, чем на 60%. Закупали материалы по завышенным ценам. Разумеется, через подконтрольные фирмы. Нагляднее всего иллюстрируется делом Хризмана. Завышали сметы. Эту схему выявили в ФАС и в Счётной палате. По данным палаты, расходы были преднамеренно завышены на 18-20%, ФАС считает, что вплоть до 45%. Проводили фиктивные работы. Точнее, не проводили: эту схему применяли особенно широко, включая главного проектировщика ОАО «Ипромашпром». Не проводили работы вовсе. Схема проста – заключить договор с подрядчиком, получить деньги и... и всё, собственно. Завышали оклады топ-менеджерам. Например, бывший руководитель «Дальспецстроя» Дмитрий Савин устроил на предприятие собственную жену с зарплатой в 800 тыс. руб.

Фото: Роскосмос

Рогозин и ликвидация Спецстроя

К сентябрю 2014 года стройка шла с отставанием на 26 месяцев. Спасать космодром призвали лично Дмитрия Рогозина. На тот момент он был вице-премьером и отвечал за ВПК, атомную и ракетно-космическую, судостроительную, авиационную промышленность и так далее. С осени 2014 года он возглавил Комиссию, в главные задачи которой входило сократить отставание в строительстве и разобраться с задолженностями по зарплатам.

Вице-премьер пообещал навести «крайне жесткий порядок, чтобы никому неповадно было», и прекратить «все эти чудачества» с проектной документацией и финансами. Рогозин особенно жёстко критиковал управленческий состав Роскосмоса. Вице-премьер повелел установить на космодроме дополнительные веб-камеры, чтобы следить за стройплощадкой в прямом режиме. Всего он побывал на стройке более 50 раз.

Рогозину удалось сократить сроки отставания строительства до 4 месяцев. Полетели головы: в Роскосмосе сменилось руководство, в «Дальспецстрое» начальников меняли пять раз. А в 2016 году президентским указом был полностью ликвидирован Спецстрой. Его функции были переданы Министерству обороны. Роскосмос в 2018 году возглавил сам Дмитрий Рогозин – как «человек, лучше всех знакомый с положением дел».

Уголовные дела

Удивительно, но казнокрадов не испугал даже тот факт, что строительство космодрома с самого начало было под личным контролем Владимир Путин: соблазн поживиться оказался сильнее гнева президента. В итоге самая главная стройка ХХ века в России обернулась тем же, чем ранее стала Сочинская олимпиада или подготовка к саммиту АТЭС: государственные средства потекли в чужие карманы. На этот раз – в поистине космических масштабах.

В 2012 году местное управление ФСБ инициировало проверку ФГУП «Дальспецстрой» и её руководителя Юрия Хризмана. Однако региональный Следственный комитет не нашёл нарушений в его деятельности. Годом позже Хризман уволился по собственному желанию, а ещё спустя год был арестован и впоследствии осуждён.

Уголовные дела были возбуждены в отношении руководства «Тихоокеанской мостостроительной компании» и других подрядчиков. В 2014-2015 году был арестован ряд руководителей Спецстроя – всем им было предъявлено обвинение в хищениях в особо крупном размере.

В ноябре 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что по фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено свыше 140 уголовных дел, а ущерб составил более 10 млрд руб...

... продолжение следует.