По состоянию на 15 июля 10:45
Заболевших746 369
За последние сутки6 422
Выздоровело523 249
Умерло11 770
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Восстановление экономики Канады после кризиса займет 2 года

Антон Мельников
15 июля, 2020 19:08
1 мин
ыфаы
Pixabay

Банк Канады ожидает, что экономике страны потребуется два года, чтобы полностью оправиться от того, что он называет «самым значительным и глубоким» спадом со времен Великой депрессии.

В своем прогнозе Банк ожидает первоначальный сильный экономический отскок, который произойдет после смягчения карантинных мер. При этом регулятор считает, что полный возврат к докризисным уровням займет продолжительное время. Ожидается, что потребители будут тратить средства с осторожностью, а инвестиции в бизнес достигнут небольшого уровня.

Сообщается, что ЦБ Канады продолжит покупать канадские государственные облигации на сумму не менее 5 млрд канадских долларов еженедельно до тех пор, пока восстановление не пойдет «полным ходом».

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудил Банк Канады снизить базовую ставку почти до нуля, отмечает Bloomberg.

Ранее ЦБ России сообщил, что за три месяца ВВП страны сократился на 10%.

темы
экономика
Канада
кризис
прогноз
восстановление
1 мин