Восстановление экономики Канады после кризиса займет 2 года

Общество

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Банк Канады ожидает, что экономике страны потребуется два года, чтобы полностью оправиться от того, что он называет «самым значительным и глубоким» спадом со времен Великой депрессии.

В своем прогнозе Банк ожидает первоначальный сильный экономический отскок, который произойдет после смягчения карантинных мер. При этом регулятор считает, что полный возврат к докризисным уровням займет продолжительное время. Ожидается, что потребители будут тратить средства с осторожностью, а инвестиции в бизнес достигнут небольшого уровня.

Сообщается, что ЦБ Канады продолжит покупать канадские государственные облигации на сумму не менее 5 млрд канадских долларов еженедельно до тех пор, пока восстановление не пойдет «полным ходом».

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудил Банк Канады снизить базовую ставку почти до нуля, отмечает Bloomberg.

Ранее ЦБ России сообщил, что за три месяца ВВП страны сократился на 10%.