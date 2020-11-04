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Восстание машин наоборот: крупнейшая торговая сеть поменяла роботов на людей

Дмитрий Байков
4 ноября, 2020 07:10
1 мин
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фото: Pixabay

Крупнейшая американская торговая сеть Walmart решила отказаться от использования передвижных роботов для инвентаризации. В компании объясняют это тем, что люди с такой работой справляются лучше.

Торговая сеть планировала закупить роботов, чтобы снизить затраты на рабочий персонал. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы и Walmart разорвала контракт с робототехнической компанией.

Во время пандемии доставка на дом стала популярным сервисом, поэтому сбором заказов стали заниматься работники. При этом они одновременно сообщали о нехватке тех или иных товаров, параллельно проводя инвентаризацию. Таким образом, роботизация оказалась не такой рентабельной, как считала компания, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что учёные изобрели робота-химика. Эта машина очень работоспособна - она трудится 21,5 часа в сутки, оставшееся время она заряжается.

темы
США
общество
роботы
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