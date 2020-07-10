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Роботы заменят человека в лабораториях

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 08:48
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фото: Pixabay

Учёные Университета Ливерпуля изобрели робота-химика.

Эта машина очень работоспособна - она трудится 21,5 часа в сутки, оставшееся время она заряжается. При этом в отличие от человека, робот весит около 400 кг.

Эксперты уверены, что роботов можно использовать в поиске материалов для производства чистой энергии или в создании препаратов. Особенно это будет полезно при подборе многотысячных соединений разных компонентов, пишет «Naked science».

Ранее стало известно, что наночастицы серебра помогут вылечить локализованный рак.

Согласно данным учёных из Университета из штата Пенсильвания, размер опухоли под воздействием наночастиц серебра уменьшался более чем на 90 проценетов.

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