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Введение ионов серебра в опухоль поможет регрессии онкологии

Дмитрий Байков
9 июля, 2020 12:30
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фото: Pixabay

Наночастицы серебра помогут вылечить локализованный рак.

Согласно данным учёных из Университета из штата Пенсильвания, размер опухоли под воздействием наночастиц серебра уменьшался более чем на 90 проценетов.

В исследовании экспертов участвовали мыши. При введении ионов серебра учёные при помощи светового излучения с длиной волны в 415 нм отделили микроРНК от наночастиц. Под их воздействием раковые клетки переставали вырабатывать белки и в итоге они погибали, пишет «Naked science».

Ранее стало известно, что лекарство от некоторых видов онкологических заболеваний можно сделать из яда скорпионов.

Российские биологи смогли вывести определенные молекулы яда, способствующие лечению онкологии.

темы
общество
ученые
онкология
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