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Восемь учителей по ошибке привились от коронавируса шесть раз всего за один день
7 июня, 2021 14:29
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Cecilia Fabiano/ LaPresse
В Испании сотрудники колледжа случайным образом получили сразу шесть доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Врачебная ошибка, к счастью, не привела к плаченным последствиям.
Известно, что восемь педагогов образовательного учреждения, расположенного в населенном пункте Хельвес, что в провинции Севилья, привились от COVID-19 в прошлую пятницу. Доктора ввели каждому содержимое всей ампулы препарата Pfizer — она была рассчитана на шесть доз.
Один из преподавателей сообщил журналистам, что ни у него, ни у его коллег не были выявлены побочные эффекты. В понедельник учителя вернулись к выполнению своих должностных обязанностей, передаёт РИА Новости.
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