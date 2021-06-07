Коронавирус забрал жизнь ещё одного народного артиста России
Советский и российский кинорежиссер, народный артист России Валерий Лонской скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов.
«Режиссер фильмов «Летаргия», «Голова классика» и многих других пал очередной жертвой короновируса. Он скончался в Коммунарке», — уточнил киновед.
По его словам, в настоящее время супруга Лонского борется с COVID-19 в этой же больнице, она находится в реанимации.
«Валерий Лонской известен также как автор повестей, романов и эпиграмм, и еще — своей принципиальной общественной позицией. Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал — Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко...Светлая память...», — написал Плахов в своем Facebook-аккаунте.
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