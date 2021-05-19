Скончалась звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко

Культура

Актриса Татьяна Проценко, прославившаяся еще в 7-летнем возрасте после роли Мальвины в советском двухсерийном музыкальном телевизионном фильме «Приключения Буратино», скончалась на 54 году жизни. Об этом рассказал ее муж, актер Алексей Войтюк.

Он уточнил, что причиной смерти стала онкология. Как оказалось, актриса много лет упорно боролась с болезнью. Сегодня ее не стало, передает ТАСС.

Татьяна Проценко появилась на свет 8 апреля 1968 года. Мальвиной она стала случайно – в поезде на нее обратила внимание ассистент режиссера картины Леонида Нечаева и позвала на пробы. После ошеломительного успеха, Проценко решила не связывать свою жизнь с актерской деятельностью.