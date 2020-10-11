Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Вопреки жестокости полицейских хабаровские активисты продолжают протесты

Кирилл Савушкин
11 октября, 2020 11:23
1 мин
Photo
Flickr

Жители Хабаровска вновь выбрались на демонстрацию на фоне вчерашнего жесткого разгона митинга. Идет уже 93-й день протеста.

Поддержать Сергея Фургала на площади Ленина собралось порядка 300 человек. Сегодня полиция пока бездействует, однако угрожает разгоном. Вблизи акции замечены сотрудники центра «Э».

«Страшновато, конечно, нас маловато», – приводит слова пенсионерки Марины «Сибирь.Реалии», – Как раз вот когда мало нас, они и могут натравить свой ОМОН, своих «защитников». Провокация нужна, но люди все на нервах, неизвестно что будет».

Напомним, в ходе вчерашнего митинга сотрудники ОМОНа начали разгон протестующих, некоторых из которых били дубинками при задержании.

темы
протесты
ОМОН
Хабаровск
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!