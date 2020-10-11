Вопреки жестокости полицейских хабаровские активисты продолжают протесты

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Жители Хабаровска вновь выбрались на демонстрацию на фоне вчерашнего жесткого разгона митинга. Идет уже 93-й день протеста.

Поддержать Сергея Фургала на площади Ленина собралось порядка 300 человек. Сегодня полиция пока бездействует, однако угрожает разгоном. Вблизи акции замечены сотрудники центра «Э».

«Страшновато, конечно, нас маловато», – приводит слова пенсионерки Марины «Сибирь.Реалии», – Как раз вот когда мало нас, они и могут натравить свой ОМОН, своих «защитников». Провокация нужна, но люди все на нервах, неизвестно что будет».

Напомним, в ходе вчерашнего митинга сотрудники ОМОНа начали разгон протестующих, некоторых из которых били дубинками при задержании.