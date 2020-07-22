По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Вооруженный французский заключенный взял в заложники свою жену

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 15:47
1 мин
1
фото: Pixabay

Во Франции мужчина захватил в заложники свою жену. Женщина пришла на свидание к заключенному под стражу мужу.

Сообщается, что в городе Руан произошел захват заложника. Заключенный находился вместе со соей женой в комнате для свиданий. Пока он требует перевода в другое учреждение для дальнейшего отбывания срока. Возможно, в дальнейшем появятся другие требования.

Отмечается, что заключенный вооружен самодельным оружием, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в новосибирской колонии № 8 осужденный Александр Вахрушев зашил себе рот в знак протеста против пыток. Как рассказала жена заключенного, они зарегистрировали брак, но свидание молодоженам не разрешили.

темы
общество
Франция
заложники
1 мин