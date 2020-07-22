Вооруженный французский заключенный взял в заложники свою жену

Общество

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Во Франции мужчина захватил в заложники свою жену. Женщина пришла на свидание к заключенному под стражу мужу.

Сообщается, что в городе Руан произошел захват заложника. Заключенный находился вместе со соей женой в комнате для свиданий. Пока он требует перевода в другое учреждение для дальнейшего отбывания срока. Возможно, в дальнейшем появятся другие требования.

Отмечается, что заключенный вооружен самодельным оружием, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в новосибирской колонии № 8 осужденный Александр Вахрушев зашил себе рот в знак протеста против пыток. Как рассказала жена заключенного, они зарегистрировали брак, но свидание молодоженам не разрешили.